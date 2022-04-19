3600 ek gösterge konusunda yaşanan sıcak gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge konusunda Bilgin, “3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum. Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım” dedi.