Uzun süredir merak edilen 3600 ek gösterge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konu hakkında son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda konuştu. Bakan Bilgin, “Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yakından ilgilendiriyor. Ek göstergenin yasalaşmasını bekleyenler gelecek olan haberi beklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada hükümetin ek göstergeye sıcak baktığı dile getirilmişti.