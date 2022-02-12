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Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge son durum
Ekonomi

3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge son durum

Vedat Bilgin ek gösterge açıklaması son durum | Pek çok kişi 3600 ek gösterge konusunda bir gelişmenin yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600 ek gösterge konusunda açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:57:00 -
3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge son durum

Uzun süredir merak edilen 3600 ek gösterge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konu hakkında son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda konuştu. Bakan Bilgin, “Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yakından ilgilendiriyor.  Ek göstergenin yasalaşmasını bekleyenler gelecek olan haberi beklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada hükümetin ek göstergeye sıcak baktığı dile getirilmişti.

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