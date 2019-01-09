3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte yapılacak? 3600 ek gösterge son durum ne? Uzman isim açıkladı

Sosyal güvenlik uzmanı Mustafa İşcan, Fatih Yedier'in sunduğu TV5 Çalışma Hayatı programında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Sosyal güvenlik uzmanı Mustafa İşcan, Çarşamba ve Pazar günleri TV5'te yayınlanan Çalışma Hayatı programında 3600 ek göstergeye ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

"Süreç başladığı takdirde 1 aylık bir süreçte çıkar"

"3600 gün ne zaman gelecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimleri kapsayacak?" sorularını yanıtlayan İşcan, konuyla ilgili detayların en azından taslak olarak ortaya çıkmasını beklediğini aktardı:

Bu konuda biz de sadece Cumhurbaşkanının ağzından çıkan kelimeleri söylüyoruz. Ne zaman gündeme gelecek? Artık seçimlerden önce gelmesi lazım. Bir önceki seçim bunun sözü verildi. Ama ikinci seçim geldi. 3600 günü tüm memurlar, tüm hak edenler bekliyor.

Kimleri kapsayacağı ne olacağı en azından taslak olarak detaylar ortaya çıksın ve bir süreç başlasın. Süreç başladığı takdirde 1 aylık bir süreçte çıkar.

Şu anda önümüze baktığımız zaman bir taslak bile yok. Sadece sözler var, söylemler var. Bunun dışında bir şey yok. İnşallah en kısa zamanda hükümet yetkilileri bununla ilgili çözüm sunar ve bununla ilgili bir açıklama yapar.