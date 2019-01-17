3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | 3600 ek göstergede son durum

3600 ek göstergede son durum ne? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama binlerce kişi tarafından heyecanla takip edildi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanlığı'ndan 3600 ek gösterge açıklaması

İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.

Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltileceği duyurulmuştu. Ayrıca ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı 7 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile gerçekleşmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantıda kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladığı toplantı sonrası 3600 ek gösterge ile ilgili henüz net bir sonuç çıkmamıştı.

Polislere 3600 ek gösterge verilecek mi?

Öğretmenler harici kamuda görev yapan birçok memur da bu düzenlenmeden yararlanmayı bekliyor. Bunların başında da polis memurları geliyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada emniyet güçlerine 3600 ek gösterge sözü verilmişti.