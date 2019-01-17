3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | 3600 ek göstergede son durum
3600 ek göstergede son durum ne? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama binlerce kişi tarafından heyecanla takip edildi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak?17 Ocak 2019 Perşembe 17:24
3600 ek göstergede son durum ne? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama binlerce kişi tarafından heyecanla takip edildi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak?
Cumhurbaşkanlığı'ndan 3600 ek gösterge açıklaması
İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.
Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.
"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:
"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."
Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltileceği duyurulmuştu. Ayrıca ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.
3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?
2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı 7 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile gerçekleşmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantıda kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladığı toplantı sonrası 3600 ek gösterge ile ilgili henüz net bir sonuç çıkmamıştı.
Polislere 3600 ek gösterge verilecek mi?
Öğretmenler harici kamuda görev yapan birçok memur da bu düzenlenmeden yararlanmayı bekliyor. Bunların başında da polis memurları geliyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada emniyet güçlerine 3600 ek gösterge sözü verilmişti.
3600 ek gösterge nedir?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.
3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?
Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak.
30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.
Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.
3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.
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