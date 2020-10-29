3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinin tanıtım toplantısında kamuda çalışan binlerce personeli yakından ilgilendiren maaş ve ikramiyelerin artışında baz alınan 3600 ek göstergenin yükselişine ilişkin müjdeyi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonraki konuşmalarında da 3600 ek göstergenin hayata geçirleceğini her defasında açıkladı. AK Partili isimlerden de 3600 ek göstergenin yasalaşması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

3600 ek gösterge kamuda çalışan memurların kıdemlerinin yanından emekli ikramiyelerini belirleyen ek göstergelerdir. Ek göstergeler sayesinde çok sayıda kamu çalışanının emekli ikramiyeleri başta olmak üzere maaşlarında artış söz konusu olmakta. polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzer devlet memurlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilesi sağlandığında binlerce memurun maaşlarında artış yaşanacak.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Tükiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasaya yılına başlamasıyla birlikte 2021 bütçesini görüşmeye başlandı. Bütçenin yasalaşmasından sonra 3600 ek gösterge artışının Meclis gündemine gelebileceği konuşuluyor. 3600 ek gösterge artışına ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu. 3600 ek gösterge son açıklaması ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

3600 ek göstergeye ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Fahrettin Koca 3600 ek gösterge artışına ilişkin şunları söyledi: "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak."