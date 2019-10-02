Son dakika: 3600 ek göstergede son durum ne? TBMM’de 3600 ek gösterge sorunu gündeme geldi. 3600 ek gösterge artışını bekleyen polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin yanında tüm kamu çalışanları gözlerini Meclis’in açılmasıyla birlikte ek gösterge artışının yapılacağı TBMM’ye çevirdi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis’te görüşüldü mü? 3600 ek gösterge son durum ne? Detaylar haberimizde.

Türkiye Büyük Millet Meclis’in 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine yaptığı konuşma ile başladı.

Milletimizin bizden beklentisi uyum içinde çalışmamız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri ve tüm insanlık için adalet peşinde koşarken, bunun çerçevesini oluşturan kanunların da sürekli geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasamıza göre devletin başı, yeni yönetim sistemimize göre de aynı zamanda yürütmenin sorumlusu olarak, yargı reformu çerçevesinde atılacak adımları tüm milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız olmaları, devletin başı olan Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde belirli amaçlar için iş birliği içinde çalışmalarına mani değildir. Elbette Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin yerine geçip kanun çıkarmaya, hakimlerin yerine geçip hüküm vermeye kalkacak değildir."

3600 ek gösterge Meclis’te görüşüldü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla çalışmalarına başlayan Gazi Meclis'in gündemi bir hayli yoğun. Meclis gündeminde ceza indirimi af yasası, ekonomiye ilişkin bazı reform paketinin yanında daha sonraki günlerde EYT ve 3600 ek gösterge artışına ilişkin düzenlemenin de genel kurula gelmesi beklenmekte. 3600 ek gösterge Meclis’te görüşülmedi ancak 3600 ek gösterge artışı konusunda Meclis'e soru önergesi verildi. Gazi Meclis’in açılışında ilk gündem konusunu yargı reformu oldu. Yargı reform paketinden sonra 3600 ek gösterge Meclis gündemine gelir mi? sorusu binlerce vatandaş tarafından sorulmakta.

3600 ek gösterge için Meclis’e soru önergesi verildi

3600 ek gösterge Meclis’in açılmasıyla birlikte gündeme getirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3600 ek gösterge ilişkin yazılı soru önergesini TBMM'ye sundu.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından sunulan yazılı önergede, “Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.” İfadeleri yer aldı. 24 Kasım 2018 öncesinde öğretmenler için vaat edilen müjdeli haber neticesinde beklentiler Cumhurbaşkanlığı hedefleri içerinde yer alan 3600 ek göstergenin uygulamaya alınması yönünde olmuştu.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge ile ilgili Bakan Soylu’nun daha önce yaptığı açıklamada 2019 sonuna kadar meselenin ele alınacağı ifade edilmişti. Bu noktada 3600 ek göstergenin meclise gelmesi gündemde olup, kasım ya da aralık aylarında görüşülesi bekleniyor.