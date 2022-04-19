Uzun zamandır beklenen 3600 ek gösterge konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar yükselecek mi?

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yakından ilgilendiriyor

3600 ek gösterge maaşları artıracak mı? 3600 ek gösterge ikramiye artışı olacak mı?

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" dedi.

Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var" cevabını verdi.

3600 ek göstergenin çıkması durumunda maaşlara nasıl yansıyacağı konusunda Bakan Bilgin, “Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı” diye konuştu.