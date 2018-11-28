3600 ek gösterge artışı son dakika gelişmesi 3600 ek gösterge için tarih verildi

3600 ek gösterge artışında yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın polis, öğretmen ve din görevlilerine yönelik 3600 ek gösterge artışı müjdesinin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu olurken, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 7 Aralık’ta 3600 ek gösterge artışını masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’nin vaatleri arasında açıkladığı polis, öğretmen ve din görevlilerine yönelik 3600 ek gösterge müjdesinin altı dorduruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polislere yönelik, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise öğretmenlere yönelik 3600 ek gösterge artışına ilişkin açıklamaları olmuştu. Her iki bakan da verdikleri sözün arkasında olduklarını ve 3600 ek gösterge artışının hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Gündem maddesi 3600 ek gösterge

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla 7 Aralık'ta toplantı yapacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “7 Aralık'ta yapılacak yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor. Bunun dışında, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre güncellenmesi ve enflasyon farkıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız." dedi.

3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 ek gösterge ile neler değişecek? Ne kadar ikramiye alınacak?

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek