360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar

2021 yılında Türkiye’nin hazırgiyim ihracatına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen “Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”nde “Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlık Faaliyeti”nin 2. Modülü tamamlandı. Projede yer alan 12 firma 2021 yılında 360 ton atığı çevreye zarar vermekten kurtararak döngüsel ekonomiye kazandırdılar. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “URGE firmalarımız atık toplama çalışmaları sonucunda 2021’in sonunda toplam 307 ton kırpıntı kumaş toplarken atık kâğıt 38 ton’a, atık plastik ise 13 tona ulaştı. 12 firmamız 360 ton atığı döngüsel ekonomiye kazandırdı” şeklinde konuştu.

80 bin tl kazanç sağlandı

Toplanan atıklar sayesinde ulaşılan kazanımlar hakkında da bilgi veren EHKİB Başkanı Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “12 firmamızın döngüsel ekonomiyi öncelikli hale getirmeleri sonrasında 646 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 7 bin 259 ton sera gazı salınımının önüne geçildi, 142 ton su tasarrufu ve 230 bin 862 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 2021 yılında firmalarımız atıklarını lisanslı firmalara vererek yılda ortalama 45.000 TL ve 80.000 TL arası kazanç sağladı.”