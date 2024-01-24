36 saattir kayıp olan 11 ve 14 yaşındaki iki kardeş bakın nerede çıktı

Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Baba Mehmet İhsan Türksever, saatin ilerlemesine rağmen henüz eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, iki kardeşin Gemlik'e gittiğini belirledi.

Bunun üzerine Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Uğur ve Çektar kardeşleri 36 saat sonra bir çay bahçesinde buldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kardeşlerin, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)