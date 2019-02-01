‘355 bin uyuşmazlığın yüzde 70’ini arabulucular çözdü’

ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Uygulamanın ilk bir yılında yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70’i arabulucular önünde çözüme kavuşmuştur, sadece yüzde 30’luk bir kısım mahkemelerin önüne taşınmıştır” dedi.

Gül, Hakimevi’nde düzenlenen “Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu”ndaki konuşmasında, iş hukuku alanındaki ihtilafların çözümünde işlevsel bir araç haline gelen zorunlu arabuluculuk uygulamasında bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Bir yılın muhasebesini sempozyumda masaya yatıracaklarını belirten Gül, uygulamanın güçlü, umut ve güven veren yönleri kadar, gelişim ihtiyacı gösteren alanları da konuşacaklarını dile getirdi.

Gül, sempozyumda, uygulamanın daha fazla gelişimine katkıda bulunacak çok değerli görüşlerin ve önerilerin ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları söyledi:

“Uygulamanın ilk bir yılında yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70’i arabulucular önünde çözüme kavuşmuştur, sadece yüzde 30’luk bir kısım mahkemelerin önüne taşınmıştır.”

“Anlaşmayla sonuçlanan ihtilaf sayısı 238 bin civarındadır. Bu, kabaca 238 mahkemenin iş yüküne denktir. 2017’de iş mahkemelerine açılan dava sayısı 210 bin civarındayken, 2018’de açılan dava sayısı 92 bine gerilemiştir.”

“Kamu düzenine ilişkin ve kadına şiddet hariç olmak üzere, aile arabuluculuk sistemini kamuoyuyla paylaşıp hukuk sistemine kazandırmayı hedefliyoruz.”