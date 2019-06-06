3500 rakımlı yaylada zorlu bayram mesaisi!

Hakkari Belediyesi kent genelinde bir haftadır yaşanan su kesintisi sorununu gidermek için Bayramda da yoğun mesai yapıyor.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin genelini besleyen 3500 rakımlı Berçelan Yaylası içme suyu ana şebeke hattında oluşan arızalar nedeniyle su kesintilerinin yaşandığını duyururken, ekipler sorunu gidermek için bayram öncesinden buyana çalışmalarına devam ediyor. Bayramda da yoğun mesai yapan belediye ekipleri Berçelan Yaylası içme suyu ana şebeke hattında oluşan büyük çaplı arızalara ulaşmak için önlerindeki metrelerce yükseklikteki kar engellerini aşıyorlar. Karlar altında oluşan arızalara ulaşan ekipler zor şartlar altında arızaları onarmaya çalışıyor. Öte yandan kentteki su sıkıntısına karşı belediyenin itfaiye ekipleri mahallelere su dağıtımı yapıyor.

Belediye yetkilileri çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmazsa arızaların iki gün içerisinde giderileceğini ve şehre yeniden düzenli olarak su verileceği bilgisini verdi.