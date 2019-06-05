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35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki cuntanın akıl hocası firavun

Sudan’da darbeye karşı demokrasi nöbeti tutan halka silah sıkılmasının arkasında Sisi var. Geçtiğimiz hafta Sudan’daki cuntanın başındaki Burhan’ı Mısır’da ağırlayan firavun, göstericilerin yönetim için tehlike olduğunu ve acilen dağıtılması gerektiği aklını verdi. Hatta Sisi, sivilleri nasıl öldürüp korkutması gerektiğini de anlattı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:47
35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki cuntanın akıl hocası firavun

 Tahsin Han 

İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) fitnesiyle darbe yapılan Sudan’da sular durulmuyor... Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıt gösterileri yönlendiren şer güçleri, 11 Nisan’da askeri darbe ile amacına ulaştı. Ancak Sudan halkının askeri yönetime karşı gösterileri bir türlü dinmezken yine fitneciler devreye girdi.

Sudan’da askeri darbeyi gerçekleştiren Korgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf’ı 24 saat sonra baskıyla istifa ettirip askeri konseyin başına Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ı geçirten Suudi Arabistan ve Mısır yönetimi, Sudan’ı yine Burhan üzerinden istediği gibi dizayn ediyor.

Sudan’daki yeraltı kaynaklarının Suud ve Mısır’a nakledilmesi gerçeği ortada dururken halkın sürekli askeri yönetimi istifaya çağırıp, sivil yönetim talep etmesi Körfez’deki şer güçlerini harekete geçirdi. Sudan üzerinden elde edecekleri zenginlikleri kaybetmek istemeyen Suudi ve Mısır, geçtiğimiz hafta Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ı Kahire’de hizaya çekti.

Sisi, öldürme fikrini verdi

26 Mayıs’ta istihbarat başkanıyla Mısır’a giden ve darbeci Sisi ile görüşen Orgeneral Burhan, Sudanlı sivillere müdahale edilmesi fikrini de o gün aldı. Mısır’da Muhammed Mursi yanlılarını nasıl devirdiğini ve insanları öldürerek nasıl sindirdiğini anlatan Sisi, Burhan’dan da aynı yola başvurmasnı aksi durumda yönetimde kalmasının zor olduğunu söyledi.

Ülkesine dönen ve hazırlıklarını tamamlayan Sudan’daki darbenin başı Burhan da askerlere genelkurmay başkanlığı önünde kamp kurmuş sivilleri dağıtmasını istedi.

Askerlere tam yetki veren Burhan, kurşun sıkılmasından geri durulmamasını da istedi. Bunun sonunda da Ramazan Bayramı öncesi harekete geçen darbeci askerler, önceki gün sabah kurşun yağdırıp onlarca insanı katletti. Yüzlercesini insanı da yaraladı.

Muhalefetin sokağa inme çağrısı karşılık bulurken darbeci askerlerin tavrı da sertleşti. Çünkü Sisi’nin verdiği akılda göstericileri dağıtmakta geri adım atılmaması gerektiği söylenmişti. Sudan’daki darbeciler de halka kurşun sıkmaya devam ederken, sözde demokrasinin beşiği batılılar yine yalancı kınamalarla işi geçiştirmeye çalışıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:47
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Mısır
  3. Suudi Arabistan
  4. İsrail
  5. Sudan
  6. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir
  7. Korgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf

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