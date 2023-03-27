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Aktüel 3.5 milyon TL değerinde! Oto farelerine operasyon
Aktüel

3.5 milyon TL değerinde! Oto farelerine operasyon

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:16:00 -
3.5 milyon TL değerinde! Oto farelerine operasyon

Kayseri'de polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda şase numaraları değiştirilmiş toplam 3.5 milyon TL değerinde 13 araç ele geçirilirken, 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda çalındıktan sonra şase numaraları değiştirilen araçlarla ilgili çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 33 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, maddi değeri yaklaşık 3.5 milyon TL olan 13 adet şase numaraları değiştirilmiş oto ele geçirildi.

Çalışmaların süreceği bildirildi.

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