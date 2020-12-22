3,5 milyon onsluk altın kaç para yapar?

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz yaptığı açıklamada "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıklamıştı. Hem doğalgazın hem de altın rezervinin özellile koronavirüsle mücadele nedeniğle ülke ekonomilerinin kötüye gittiği bu dönemde ülkemizin ekonomisine büyük katsı sağlayacak.