35 bin bilgisayara eşdeğer! Türkiye’nin süper bilgisayarı ARF ortaya çıktı

Türkiye’nin süper bilgisayarı ARF hangi alanlarda kullanılacak? Hangi işlemleri yapabiliyor?

Adını Türk bilim insanı Ordinaryüs Profesör Doktor Cahit Arf’tan alan ARF süper bilgisayar bugün TÜBİTAK Ankara’da düzenlenen törenle birlikte tanıtıldı. Ankara’da bu yıl açılan yeni veri merkezinde kullanılmak üzere geliştirilen ARF’in tanıtım törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Dünyanın en donanımlı bilgisayarları arasında 313. sıraya sahip olan ARF, toplamda 55 bin çekirdeğe sahip. Sıvı soğutmalı bir sisteme sahip olan ARF, 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine erişebiliyor. 35 bin dizüstü bilgisayara eş değer olarak tanıtılan ARF, TÜBİTAK ve diğer Türk araştırma enstitülerinin yapacağı işlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

İlerleyen dönemlerde ARF; savunma sanayi, ilaç sektörü, hastalık tespiti, üretim, tarım ve daha birçok alanda ihtiyaç duyulan simülasyon sistemlerinin tasarlanmasında kullanılacak. Ayrıca Ankara’da açılmış olan yeni veri merkezinin de en büyük hafızalarından biri haline gelecek.

ARF ile birlikte yeni dönemin trendlerinden biri olan yapay zeka modelleri de geliştirilecek. Özellikle mühendislik alanında ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı ve karmaşık yapay zeka modelleri ARF sayesinde tasarlanıp geliştirilebilecek.

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2023 yılında ilk yatırımı yapılan ARF, 2024 yılının Haziran ayında tanıtıldı. Türkiye’nin süper bilgisayarı unvanına sahip ARF ile yapılacak olan araştırmalar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Araştırma sonuçları Türk bilim ve sanayisi adına büyük önem arz ediyor.