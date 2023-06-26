35 bin araç giriş yaptığı belli oldu! Türkiye'nin yolları yoğunluk yaşıyor

Yurt genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk oluştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayrama sayılı günler kala kentte araç yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçeye son 48 saat 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Bolu'da da bayram tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönüne ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu. Yolun Samsun yönünde ulaşım durma noktasına geldi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç yoğunluğu yaşandı. İlçeye son 48 saat içerisinde 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, Trafik ekipleri araçlarda denetim yaparken sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bomba ve narkotik köpekleriyle de araçlarda arama yapıldı.

Bodrum'da arife gününe kadar yoğun araç girişi olacağı ifade edildi.

TEKİRDAĞ'DA TATİL YOĞUNLUĞU

Yurt genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan yola çıkarak tatil kentlerine doğru hareket eden sürücüler, Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu.

Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluk sebebiyle çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte seyreden sürücüler sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak sürmesi bekleniyor. Tekirdağ - İstanbul yolundaki trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar yoğunluk oluşturdu, trafik durma noktasına geldi.

Türkiye’nin önemli güzergahlarından olan İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Çorum'un Osmancık ilçesi girişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgelerde sıcak hava nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.