34 yaşındaki katil ülkeyi alarma geçirdi! Evden çıkmayın uyarısı yapıldı
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde geçtiğimiz ağustos ayında hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante’nin hapisten kaçması ortalığı karıştırdı. Evden çıkmama uyarısı yapılırken, okullar da tatil edildi.
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Chester County Cezaevi’nden geçtiğimiz ağustos ayında firar eden 34 yaşındaki Brezilyalı katil Danelo Cavalcante, hakkında yeni gelişme yaşandı. Pensilvanya Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Cavalcante’nin dün gece saatlerinde Chester County'deki bir evin garajına girerek ev sahibinin tüfeğini çaldığı aktarılarak, ev sahibinin Cavalcante’ye birkaç el ateş ettiği ifade edildi.
Cavalcante’nin açılan ateşin ardından ormanlık alana kaçtığını açıklayan polis, Cavalcante'nin saklandığına inandıkları ormanlık alanda arama çalışmalarının yoğunlaştırdıklarının ifade etti.