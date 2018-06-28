34 yaşındaki İbrahim Akın imzayı attı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu İbrahim Akın'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Yuvam" dediği Altay'da kalmaktan ötürü çok mutlu olduğunu bildiren İbrahim Akın, Altay'ın Süper Lig'e ulaşacağını kaydetti.

İbrahim Akın, bu hedefe ulaşılmasında kendisinin de katkısının olmasını istediğini belirterek, "Bugüne kadarki görüşmelerimizde tarafımdan kaynaklanan bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bu süreçte meydana gelen bilgi kirliliğinden ötürü tüm camiamızdan özür dilerim. Açılan bu yeni sayfa Altayımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Altay'da profesyonel olduktan sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir (eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Gaziantepspor ve Sivasspor formaları giyen 34 yaşındaki İbrahim Akın, 2016-2017 sezonunda tekrar Altay'a dönmüştü.