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34 ülkeden 41 öğrenci Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organize edilen ‘LOCALINTERNational Staj Programi’ kapsamında, 34 ülkeden 41 öğrenci iki gün boyunca Kahramanmaraş’ı tanıyacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
34 ülkeden 41 öğrenci Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organize edilen ‘LOCALINTERNational Staj Programi’ kapsamında, 34 ülkeden 41 öğrenci iki gün boyunca Kahramanmaraş’ı tanıyacak.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği döneminde 2012 yılında başlattığı program çerçevesinde kente gelen 41 öğrenci, belediye meclis salonunda düzenlene toplantıya katıldı. Öğrencilere kentin sanayi, tarihi ve kültürel alanında bilgiler anlatıldı.


Projenin, yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek amacıyla oluşturulduğunu söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kente gelen öğrencilerin üniversite mezunu veya son sınıf öğrencilerinden başarılı olanların getirildiğini söyledi. Başkan Güngör, “34 ülkeden 41 öğrencimiz şehrimizi ziyaret ediyorlar. Bu projemizin amacı, üniversite son sınıf öğrenci ya da yeni mezun olan öğrencilerden başarı durumu gözetilerek seçilen ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin genel ilkeler ile dünyadaki genel ilkeleri anlatmaktır. Bu kapsamda yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Farklı ülke ve kıt’alardan şehrimize gelmeleri ve tanımaları, kendi şehir ve ülkelerini tanıtmaları bu sayede de Kahramanmaraş ile diğer ülkelerin şehirleri arasında kardeş şehirlerin ilişkileri arasında vesilelerin geliştirilmesi adına son derece önemli buluyoruz” dedi.



“İnsanlığın ortak değeri ayırt etmeden ona koşabilmektir”


Kahramanmaraş’a gelen öğrencilerin gönüllü birer gönül elçisi olarak tanımlayan başkan Güngör, “Öğrencilerimizin iki günlük ziyaretleri sırasında, şehrimizin tarihi kültürel mirası yanında gastoromi ile ilgili alanları gezip görecekler. Bu öğrenciler gönüllü gönül elçileri olacaklardır. Bu sayede de toplumlar arasındaki diyaloğun iş birliğini gelişmesi ve ülkelerin farkındalıklarını görmeleri adına çok önemli olacaktır. İnsanlığın ortak değeri yoksul muhtaç ve mazlum nerede olursa olsun ırk, dil, din ayırmadan ona koşabilmektir. Bu önemli bir insani değerdir. Bizim inancımızın da çok temel değerlerinden biridir. Bu açıdan da bu ziyaretlerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


Kenya ve Bosna Hersek’ten gelen iki öğrenci de Kahramanmaraş’a geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
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