34 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere verilen karşılıkta 34 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde masum sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirirken, Milli Savunma Bakanlığı, intikam için harekete geçti.
En az 34 terörist öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamada, "El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu. El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.