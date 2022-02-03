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Gündem 34 terörist daha öldürüldü
Gündem

34 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere verilen karşılıkta 34 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 13:30:00 -
34 terörist daha öldürüldü

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde masum sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirirken, Milli Savunma Bakanlığı, intikam için harekete geçti.

En az 34 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, "El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu. El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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