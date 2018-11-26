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34. İSEDAK Zirvesi İstanbul’da başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daimi başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Kasım’da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK’ın 34. toplantısı 28-29 Kasım’da İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:07
34. İSEDAK Zirvesi İstanbul’da başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daimi başkanlığını yürüttüğü  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. toplantısı, “Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi” temasıyla bugün İstanbul’da başlıyor.

Erdoğan 28 Kasım’da İSEDAK’ta

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daimi başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Kasım’da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK’ın 34. toplantısı kapsamındaki “Bakanlar Oturumu” 28-29 Kasım’da düzenlenecek. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki toplantıda üye ülkeler, bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek. Söz konusu oturumlar öncesinde, yüksek düzeyli uzmanlar da 26-27 Kasım’da gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmelerde bulunacak. İSEDAK’ın bu yılki teması “Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi” olarak belirlendi. Bakanlar toplantısında “Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” konusu görüşülecek.

Deneyimler paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek “Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu”nda, gümrüklerde risk yönetimi konusunda ülke deneyimleri paylaşılacak ve İslam ülkeleri arasında bu konuda iş birliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceği detaylı olarak değerlendirilecek. Ayrıca ekonomik ve ticari alandaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalara ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:07
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
  3. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK)
  4. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Bakanlar Oturumu
  7. İstanbul Kongre Merkezi
  8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  9. Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu

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