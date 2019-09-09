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33’üncü Geleneksel Tepreş Şenlikleri

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, katıldığı 33’üncü Geleneksel Tepreş Şenliklerindeki konuşmasında Kırım’da yaşanan sorunlara dikkat çekerek “Her şeye rağmen tepreşimizde birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyacağız.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
33’üncü Geleneksel Tepreş Şenlikleri

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, katıldığı 33’üncü Geleneksel Tepreş Şenliklerindeki konuşmasında Kırım’da yaşanan sorunlara dikkat çekerek “Her şeye rağmen tepreşimizde birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyacağız. Güçlü bir biçimde evimize döneceğiz. Moralimizi bozmayacağız. Umut, öteki dağın arkasında da olsa hep beraber yakalayacağız” dedi.


Kocakır mesire alanında yapılan ve yoğun ilgi gören şenlikte yaptığı açılış konuşmasında, Eskişehir Kırım Derneği’nin geleneksel Tepreş Şenliklerini marka haline getirdiğini söyleyen DernekBaşkanı Evren Olcay, “Bu yıl şöyle bir farklılık var. Eskişehir Kırım Derneği geleneksel Tepreş Şenliklerini bir marka haline getirdi ve Eskişehir Kırım Derneği’ne tescil ettirdi. Bu tescilden sonra tüm Türkiye’deki hatta tüm diasporadaki Kırım Tatar toplumuna hediye etti” diye konuştu.


“Umut öteki dağın arkasında da olsa hep beraber yakalayacağız”


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise konuşmasında, “Tepreş hem yazın karşılanması hem de geleneklerimizin hatırlanması adına önemli bir etkinlik. Şu anda 2014’ten bu yanan Kırım’da yaşayan soydaşlarımızın sorunları var. Bu sorunların altını çizmek ve bu sorunlara Türkiye’deki yetkililerin dikkatini çekmek için Tepreşlerin mutlaka yapılması lazım. Kırım halkının gerçek temsilcisi seçilmiş iradenin temsilcisi Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım’da yasak. Kırım Tatar Milli Meclisi’nin temsilcileri Kırım’dan sınır dışı edilmiş. Ama Türkiye Cumhuriyeti Rusya kızar, Putin kızar diye sessiz kalmış. Yanlıştır. Bu yanlışın tarihi belgelerle ortaya konulması gerekir” dedi.


Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:


“Demokratik, laik, sosyal hukuk devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Gazi Mustafa Kemal, Nisan 1922’de yani Büyük Taarruz’a hazırlandığı sırada Türkiye’nin kurtuluş savaşını sürdürdüğü sırada Kırım’daki açlık nedeniyle Kırım’a yardım için Ankara’da heyet oluşturur. O heyetin Kırımla yaptığı telgrafları bugün somut olarak TBMM tutanaklarında görebilirsiniz. 1922’de 30 Ağustos’tan dört ay önce Nisan ayında Atatürk Kırım’a üç gemi un göndermiş. O günün milletvekilleri de maaşlarından 20’şer lirayı Kırım’da açlık çeken soydaşlarımıza bağışlamış. O zaman savaşın en ateşli sırasında Ruslar kızar dememişler. Kırım’daki açlık çeken soydaşlarımıza Türkiye’de gereken yardımı yapmışlar. Ama bugün biz Kırım’a Türk Hava Yolları’nın uçağını göndermiyoruz, Putin kızar diye. Aradaki farkı hemşerilerimizin bilmesi lazım ve ona göre tavır geliştirmesi lazım. Kırım’da yaşayan soydaşlarımız bizim canımızdır, ciğerimizdir. Onlara yapılacak bir işkence bizi üzer. Her şeye rağmen tepreşimizde birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyacağız. Güçlü bir biçimde evimize döneceğiz. Moralimizi bozmayacağız. Umut, öteki dağın arkasında da olsa hep beraber yakalayacağız.”


Konuşmaların ardından yemek ve çuval yarışmalarının düzenlendiği şenlikte ilk olarak protokolde oturan kişiler Kalakay yuvarlaması yaptı. Daha sonra İstanbul Kırım Derneği folklor ekibi, geleneksel halk oyunları gösterisini gerçekleştirdi. Ardından Kırım’dan gelen sanatçı Emine Ziyadinova, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sonrasında ise derneğin folklor ekibi sahne aldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
  1. odunpazarı
  2. sanat

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