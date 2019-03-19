32.Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde Uzman Estetisyen Güngen’e ödül

Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası organizasyonlarından olan Tüketici Zirvesi’nin 32’incisi Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

32.Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde bu yıl tüketicinin yerelden globale doğru giden tüketim eğilimleri, marka yönetimi, global marka olma yolunda sosyal medya ve yeni trend tüketici konuları ele alındı.

Ak Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ında konuşmacı olarak katıldığı ve bir çok davetlinin yer aldığı etkinlikte tüketici kültürünün yaygınlaşması ve kalitenin yükselmesi için çalışma yapan markalar ve yaşanmış başarı öyküleri de paylaşıldı.

32.Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde kadın girişimci, başarılı Uzman Estetisyen Neslim Güngen’de ödül aldı.

Bu ödülü almanın kendisine onur verdiğini belirten Neslim Güngen,’’Türk kadınına yenilikleri sunmaya ve hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.