32.’liğe geriledik
A Milli futbol Takımı, eylül ayı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak gerileyerek 32. basamakta yer aldı.
FIFA’nın resmi internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması duyuruldu. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Macaristan’a 1-0 mağlup olan, Sırbistan ile de 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, bu ay 3 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1485 puanla 32. sırada yer aldı. Dünya sıralamasında ilk 3 sırada değişiklik yaşanmadı. Belçika 1773 puanla zirvede yer alırken, Fransa 1744 puanla ikinci, Brezilya ise 1712 puanla üçüncü sırada bulunuyor.