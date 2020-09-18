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Spor 32.’liğe geriledik
Spor

32.’liğe geriledik

A Milli futbol Takımı, eylül ayı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak gerileyerek 32. basamakta yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:30:00 -
32.’liğe geriledik

FIFA’nın resmi internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması duyuruldu. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Macaristan’a 1-0 mağlup olan, Sırbistan ile de 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, bu ay 3 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1485 puanla 32. sırada yer aldı. Dünya sıralamasında ilk 3 sırada değişiklik yaşanmadı. Belçika 1773 puanla zirvede yer alırken, Fransa 1744 puanla ikinci, Brezilya ise 1712 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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