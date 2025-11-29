  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 şahıs paketlendi
Yerel

32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 şahıs paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 şahıs paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde son 1 haftada icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 59’unun tutuklandığını duyurdu.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi. FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı. 59’u tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!
Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!

Gündem

Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!

FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde
FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

Gündem

FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!
Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!

Gündem

Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü fazla kaçamadı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü fazla kaçamadı

Gündem

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü fazla kaçamadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23