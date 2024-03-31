32 ilde oy verme işlemi tamamlandı
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi 16.00 itibariyle sona erdi.
Son dakika haberi... Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi.
Türkiye sandık başına gitti. Doğu'da 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00 itibariyle tamamlandı.
Buna göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.