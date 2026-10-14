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Spor 32 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Spor

32 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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32 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası dün akşam oynanan maçlarla başladı. Temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Barcelona’ya 4-1 yenildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, ikinci haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

Temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın golünü Aleksey Batrakov atarken, İspanyol temsilcisinin gollerini Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.

Norveç temsilcisi Viking, Gianni Stensness ve Peter Christiansen ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçta Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Bavyera temilcisi, İngiliz yıldızı Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle geriden gelerek 3-2 öne geçerken, ev sahibi ekip Herman Haugen ile 90. dakikada puana uzandı.

Berke Özer'in formasını giydiği ve gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Arsenal'a Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi.

Atletico Madrid, Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleriyle Manchester United karşısında sahasından 3 puanla ayrıldı.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı Kaheem Parris ve Joy-Lance Mickels'in golleriyle 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz): 0-2

Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-0

Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 3-4

Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda): 1-0

Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya): 3-1

Bu akşam oynanacak olan maçlar:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Barcelona
CANLI ANLATIM: Galatasaray - Barcelona

Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Barcelona

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