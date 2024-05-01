314 saat sürdü! Bayraktar TB3 düşman çatlattı
Bayraktar TB3'ün 314 saat süren 33. test uçuşuna ait görüntüler paylaşıldı.
Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 33. test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati 314'e ulaştı.
Test uçuşuna ait görüntüler Baykar Teknoloji'nin Youtube kanalından paylaşıldı.
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