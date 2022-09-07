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Yerel 314 farklı branşla ESMEK yeni dönem kursları başlıyor
Yerel

314 farklı branşla ESMEK yeni dönem kursları başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK), 2022 – 2023 eğitim yılı kayıtları başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 10:26:00 -
314 farklı branşla ESMEK yeni dönem kursları başlıyor

Üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek, Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında, 34 alan ve 314 farklı branşta eğitimler verilecek.

9 merkezde 314 farklı branşta sertifikalı kurslar

Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Elde Maraş İşi, Halı Dokuma, Geleneksel Türk Yemekleri, Butik Çikolata Hazırlama, Pet Hayvanları Bakımı, Emlak Danışmanlığı, Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştirme, Yönetici Asistanı gibi ihtiyaca ve yeteneğe göre birbirinden farklı branş eğitimleri 9 farklı merkezde verilecek.

ESMEK kurslarında kursiyerler, hem sosyalleşme imkanı bulacak, hem de hayallerini gerçeğe dönüştürüp, kariyerlerinde yeni bir yolculuğa başlama imkanı bulacaklar.

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