31.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوا عَلٰى رَبِّهِمْؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّؕ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَاؕ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَࣖ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen!



Allah “Bu (yeniden dirilme haberi) hak değil miymiş?” diyecek.



Onlar da “Evet rabbimize andolsun ki öyleymiş” diyecekler.



Allah da “inkâr ettiğinizden dolayı tadın azabı!” diyecek."



(En'âm Suresi - 30) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnkârcıların öldükten sonraki durumlarıyla ilgili gelişmeler geçmiş zaman fiilleriyle anlatılmaktadır. Müfessirler, bu ifadelerde, ba‘s ve âhiret olaylarının sanki vuku bulmuş kadar kesin olduğunu vurgulamak için geçmiş zaman fiillerinin kullanıldığını belirtirler. Bununla birlikte âyetlerin, yalnız kıyamete hasredilmesi yerine, her inkârcının ölümünden yani ruhunun bedeninden ayrılmasından sonraki durumunu anlattığını düşünmek de mümkündür.

Buna göre, ölen her insan gibi müşriklerin ruhları da bedenlerinden ayrıldıktan sonra ölümün ardından ikinci bir hayat daha olduğunu apaçık görmüş, dünyadayken bu hayata inanmamakla yanıldıklarını anlamış ve bu yanılgılarını yüce Allah’ın huzurunda itiraf etmişlerdir. Şimdiye kadar ölmüş olanlar bu hali yaşamış olduğu gibi şimdiden sonra ölecek olanlar da yaşayacaklardır.

İnsanlardan Allah’ın huzuruna çıkarılacaklarına inanmayanlar, bunu yalanlayanlar hüsrana uğramışlardır. Sonunda o belli saat yani ölüm ansızın gelip de dünyadan ayrıldıklarında yahut yeniden diriltilip Allah’ın huzuruna çıkarıldıklarında, sırtlarına günahlarını yüklenmiş bir halde “Dünyadaki kusurlarımız, terkettiklerimiz yüzünden vah başımıza gelenlere!” diyeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 393-394





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



إِنَّ اللَّه يحِبُّ العَبدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ



“Allah Teâlâ müttakî, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.”

(Müslim, Zühd 11)

GÜNÜN SÖZÜ:





