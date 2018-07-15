31 Temmuz’a kadar emekli olan ikramiyeyi alacak

Emekliliğini hak edenlerin ikramiyeden faydalanabilmeleri için 31 Temmuz tarihine kadar emeklilik müracaatlarını yapmış olmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) emeklilik için dilekçe verilen tarih önemli. Kurban Bayramı’nda ikramiye 31 Temmuz’a kadar emekliliği hak eden ve bu tarih de dâhil olmak üzere emeklilik için dilekçesini SGK’ya verenlere ödenecek.