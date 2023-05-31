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İSLAM 31 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 04:57:00 - 2023-05-31 05:14:07
31 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزٖيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابٖي لَشَدٖيدٌ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Hani rabbiniz, ‘Eğer şükrederseniz size (nimetimi) daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!’ diye bildirmişti."

(İbrahim Suresi, 7)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Şükür, “verdiği nimetlerden dolayı kulun Allah’a minnettarlık duyması, bunu sözleri ve amelleriyle göstermesi” anlamında kullanılmaktadır. Kur’an’da kulluğun gereği olarak değerlendirilmiş, Allah’ın nimetlerine mazhar oldukları halde şükretmeyenler kınanmıştır (bk. A‘râf 7/10; Nahl 16/78; Gafir 40/61). Hz. Peygamber de yaptığı ibadetleri Allah’ın verdiği nimetlere karşılık bir şükran ifadesi olarak değerlendirmektedir (Buhârî, “Teheccüd”, 6; Müslim, “Münâfikūn”, 79-81).

Şükür sadece sözle değil, eldeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğuna gönülden inanarak bu nimetleri Allah’ın rızasına uygun şekilde kullanmakla olur. Servetin şükrü muhtaçlara yardım etmek, ilmin şükrü bilgiyi insanların yararına kullanmak, sıhhatin şükrü ise Allah’a kulluk ve insanlara hizmet etmektir. Yüce Allah burada olduğu gibi başka âyetlerde de şükrünü yerine getirenlere daha çok nimet vereceğini vaad etmiştir (krş. Âl-i İmrân 3/144-145; Zümer 39/7). Âyette Allah Teâlâ İsrâiloğulları’na verdiği çeşitli nimetleri Hz. Mûsâ vasıtasıyla onlara hatırlatarak şükredenlere bu nimetleri kat kat arttıracağına, nankörlük edenleri de şiddetli bir şekilde cezalandıracağına işaret etmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 305

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ şöyle diyor:

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ şöyle diyor: "Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evden çıkarken gökyüzüne bakarak şöyle dua ederdi:"

"Allah'ın adıyla çıkıyorum, Allah'a güveniyorum. Allah'ım! Doğru yoldan sapmaktan, saptırılmaktan, günaha düşmekten, günaha düşürülmekten, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan, cahilce davrananlarla karşılaşmaktan sana sığınırım."

Kaynak: Ebû Dâvûd, Edeb 102; Tirmizî, Daavât 34; Nesâî, İstiâze 32

 

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