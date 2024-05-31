31 Mayıs 2010: Furkan Doğan'ın vefatı (Mavi Marmara Şehidi)

Furkan Doğan, 20 Ekim 1991 yılında New York’ta doğdu. Kayseri Özel Hisarcıklıoğlu Lisesi son sınıf öğrencisiydi. Filistin’e yardım filosuna Kayseri’den katıldı. Furkan Doğan, İnsani Yardım filosunda sivillerin yer aldığı Mavi Marmara gemisinde İsrail askerleri tarafından vurularak 19 yaşında hayatını kaybetti. 1.5 metreden dört kurşun yüzüne bir kurşun da göğsüne isabet ettirilmişti. Furkan, genç yaşta kendi varlığının hayırlara vesile olması için çıkmıştı bu yolculuğa.







Babası acısını yüreğine gömerek, “Pişmanlığımız, keşkemiz yok. Çocuğumuz güzel bir yolda şehit oldu. Biz de şehit babası olduk. Hayırlı gelişmelere vesile olacak” diyerek anlamlandırıyor oğlunun vefatını.







Furkan’ın ağabeyi Mustafa Doğan, İstanbul’daki cenaze namazında, “Biz İsrail’in gemileri ve yolcuları alıkoyacağını veya geri çevireceğini düşünüyorduk ama böyle insanlık dışı bir şey yapacağını tahmin etmiyorduk. Kardeşim Filistinliler için şehit oldu. Onlar için canımız feda olsun. Furkan şimdi İstanbul’da; İstanbul’un fethine katılan şehitlerle birlikte dua ediyorlar” diyerek belirtti duygularını.







Filistin’de yaşayan ve acı çeken insanlara yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin saldırısı sırasında ateş seslerini duyan Furkan, önündeki kâğıda şöyle yazmıştı:







“Şahadet şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şahadet mi, annem mi? Salon boşaldı. Şu ana kadar olmayan ciddiyet bir anda herkesi kapladı…” İsrail, elindeki tek silahı bir kalem ve bir kâğıt olan 19 yaşındaki Furkan’ı hedef aldı.





(Ruhları şâd, makamları yüce olsun.)