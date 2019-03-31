31 Mart yerel seçimleri! İşte İstanbul Fatih'te ilk sonuçlar İstanbul'un Fatih ilçesinde açılan ilk sandıklara göre AK Parti açık ara önde gidiyor.

Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı. İstanbul'un Fatih ilçesinden yeniakit.com.tr haber merkezine ilk gelen sonuçlara göre AK Partii yüzde 57 ile önde giderken ikinci parti durumundaki CHP ise yüzde 35 oy almış durumda.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.