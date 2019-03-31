31 Mart yerel seçimleri! İşte İstanbul Fatih'te ilk sonuçlar
İstanbul'un Fatih ilçesinde açılan ilk sandıklara göre AK Parti açık ara önde gidiyor.31 Mart 2019 Pazar 17:55
Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinden yeniakit.com.tr haber merkezine ilk gelen sonuçlara göre AK Partii yüzde 57 ile önde giderken ikinci parti durumundaki CHP ise yüzde 35 oy almış durumda.
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