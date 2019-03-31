31 Mart yerel seçimleri! İşte İstanbul Esenler'de ilk sonuçlar İstanbul'un Esenler ilçesinde ilk alınan sonuçlara göre AK Parti yüzde 69 ile rakiplerine büyük fark atmış durumda.

Günlerdir yapılan yerel seçim hazırlıkları bugün sona erdi. Türkiye vatandaşları iradesini kullanarak bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına akın etti. Seçime yoğun katılımın görülmesiyle birlikte saat 17:00'da sandıklar kapandı ve ilk sonuçlar alınmaya başlandı.



İstanbul'un Esenler ilçesinden alınan ilk seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 69 ile ilk sırada yer alırken CHP ise yüzde 18 ile ikinci sırada yer alıyor.

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