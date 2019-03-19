İSTANBUL (AA) - Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, gayrimenkül sektöründe yerli yatırımcı açısından geçici durağanlık söz konusu olduğunu belirterek, "31 Mart seçimleri sonrası inşaat sektörü yukarı yönlü bir hareket kazanacak." ifadesini kullandı.

Dereli, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısının bir önceki aya göre artışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, şubat ayında yabancıya konut satışında yüzde 92,1'lik bir artış gözlendiğine dikkati çeken Dereli, "Bu da gösteriyor ki yabancı yatırımcı için Türkiye hala fırsatlar ülkesi. Gerekli kriterleri yerine getiren yabancı yatırımcı aldığı gayrimenkulle artık Türkiye’de bir turist, bir misafir değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da elde etmiş oluyor. Bu artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dereli, gayrimenkül sektöründe yerli yatırımcı açısından geçici durağanlık söz konusu olduğunu belirterek, 31 Mart seçimleri sonrası inşaat sektörünün yukarı yönlü bir hareket kazanacağını vurguladı.

Hükümetin düşük faiz oranları ve esnek ödeme modelleriyle konut alımını kolaylaştıracak adımlar atacağına inandıklarını belirten Dereli, inşaat sektörünün her dönem ekonominin lokomotifi olduğunun altını çizdi.