31 Mart 2015: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı hayırla yâd ediyoruz.
Mersin İmam Hatip Lisesi’ndeyken terzide çıraklık yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin’de göreve başlayan Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye’de savcılık yaptı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra, 2010 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirilen Kiraz, Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yürüttü. Soruşturmada ilerleme kaydeden savcı, 31 Mart 2015’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6’ncı katındaki odasında rehin alındı.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 46 yaşındayken şehit edildi.