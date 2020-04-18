  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020-04-18 00:09:09 -
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, 20 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.

Hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince gazete dağıtımının "evlere servis" şeklinde yapılması esas olacak. Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı