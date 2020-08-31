31 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı

Türkiye’de son 24 saatin koronavirüs bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’de yeni hasta sayısı 1587 artarak 270 bin 133’e yükseldi.

44 vefat var

Son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 6 bin 370 oldu.

Günlük en yüksek test sayısı

Toplam test sayısının 110 bin 102 olduğu Türkiye’de bugün iyileşen hasta sayısı ise 1 bin 87 olarak açıklandı.

Türkiye’de şu an ağır hasta olan sayısı ise 961 olarak duyuruldu.

Test sayısı 110 bin seviyesine çıktı

Fahrettin Koca, 31 Ağustos’un koronavirüs bilançosunu değerlendirerek, “Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde” dedi.