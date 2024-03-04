30'una basan tüm vatandaşlara 10 bin sterlin verme çağrısı!

Bir Muhafazakar Lord, Birleşik Krallık'ta zenginlik arasındaki uçurumu kapatmak için bir sonraki hükümetin her 30 yaşındaki bireye 10 bin sterlinlik "yurttaşlık mirası" sunması gerektiğini savundu.

Birleşik Krallık'ta Lordlar Kamarası'nın Muhafazakar bir üyesi, ülkedeki gelir eşitsizliğine karşı çözüm önerisi sunuyor. Üye, servet kuşaklar arasında el değiştirdikçe artan eşitsizlikle mücadele etmek için bir sonraki hükümetin 30 yaşındaki herkese 10 bin sterlinlik (yaklaşık 400 bin TL) "yurttaşlık mirası" vermesi gerektiğini öne sürdü.

Yeni analizler, Y kuşağına 1,5 trilyon sterlinlik (yaklaşık 6 trilyon TL) son derece eşitsiz servet aktarımının mevcut eşitsizlikleri derinleştireceğini ortaya koyarken, Lord David Willetts "çok zengin mirasçılarımız olacak ve ev alma basamaklarına hiç çıkamayıp yaşlanana kadar kirada oturan kişi sayısı artacak" uyarısını yaptı.

Resolution Foundation düşünce kuruluşunun başkanı Muhafazakar Partili Lord, Margaret Thatcher'ın özelleştirme hamlesi ve satın alma hakkı programından bu yana zenginliği yaymak için yeterince şey yapılmadığı uyarısında bulundu ve "yurttaşlık mirası" kavramını yeniden gündeme getirdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ilk kez 6 yıl önce, Kuşaklararası Komisyon'a başkanlık ederken böyle bir plan öneren Lord Willetts şunları söyledi:

Muhafazakar ya da İşçi Partili olmanız fark etmez, mirasın daha önemli, kazancınsa daha önemsiz olduğu bir dünya daha kapalı ve sosyal hareketliliğin daha az olduğu bir toplum demektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

[Miraslar artık] insanlara hayatlarının epey geç dönemlerinde geliyor. Bu durum, torunların faydalanacağı bir miras modelini güçlendirecek.

Eski Havant Parlamenteri ve aynı zamanda Birleşik Krallık Uzay Ajansı'nın başkanlığını yürüten Muhafazakar Partili Lord, The Guardian'a, programın miras vergisi ödeme eşiğinin aşağı çekilmesi, muafiyetlerin kaldırılması ve yüzde 40'lık vergi oranının düşürülmesiyle finanse edilebileceğini söyledi.

Aynı yayın için Mali Araştırmalar Enstitüsü (Institute for Fiscal Studies/IFS) tarafından yapılan analiz, 1981 ve 1996 arasında doğan Y kuşağının, hızla yükselen emlak fiyatlarından ve nihai maaş emekliliklerinden yararlanan ebeveynlerinden her birine ortalama 150 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon TL) miras kalacağını ortaya koydu.

Ancak IFS, Y kuşağında her 10 kişiden birinin hiçbir şey alamayacağını, en tepedeki yüzde 10'luk kesiminse yıllık miras devirlerinin üçte bir oranında artarak 2033'e kadar 145 milyar sterline (yaklaşık 5,7 trilyon TL) ulaşması nedeniyle her birinin 500 bin sterlinden (yaklaşık 20 milyon TL) fazla alacağını ortaya koydu.

Sonuç olarak, düşünce kuruluşuna göre miras, ailelerin en yoksul beşte birlik kesiminden gelen Y kuşağı için yaşam boyu gelirlerini yalnızca %5 artırırken, en zengin beşte birlik kesim için bu oran %29 olacak.

The Guardian'ın haberine göre, emlak değerleri kuzey ve güney arasındaki uçurumu daha da derinleştirirken, siyah Afrikalı, siyah Karayipli, Pakistanlı ve Bangladeşli kökenlere sahiplerin miras alma olasılığı beyaz akranlarına göre zaten üçte bir ila yarı yarıya daha düşük.

IFS'in kıdemli araştırma ekonomisti David Sturrock gazeteye, "büyük servet aktarımlarının yaklaşmakta olduğu" uyarısında bulundu:

Çalışma gelirleri daha yavaş artıyor, dolayısıyla [miras kalan] miktarlar yaşam boyu kaynaklarınızın çok daha önemli bir parçası haline geliyor.