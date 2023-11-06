300 yıl sonra ortaya çıktı: Bölgede onlarca zümrüt, gümüş ve altını buldular! İspanyol savaş gemisi hazine taşıyor
ABD şirketi 1981'de San Jose'yi bulup anlaşma imzaladığı Kolombiya'ya koordinatları teslim etmişti. Kolombiya hükümeti, 300 yıl önce batan altın ve mücevher dolu İspanyol savaş gemisinin enkazını tartışmalara rağmen gün yüzüne çıkarıyor.
Kolombiya hükümeti, 300 yıl önce batan altın ve mücevher dolu İspanyol savaş gemisinin enkazını tartışmalara rağmen gün yüzüne çıkarıyor.
Kolombiya Kültür Bakanı Juan David Correa, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun batık İspanyol kalyonu San Jose'yi en kısa sürede çıkarmak için talimat verdiğini söyledi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Hazineye erişmenin Petro yönetiminin önceliklerinden biri olduğunu belirten Correa, başkanın 2026'da görev süresi sona ermeden önce enkazı çıkarmak istediğini ifade etti.
İÇİ ZÜMRÜT ALTIN GÜMÜŞ DOLU
San José kalyonu, 1701-1711 yıllarında gerçekleşen İspanya Veraset Savaşı sırasında, 600 kişilik mürettebatıyla birlikte 8 Haziran 1708'de, Britanyalılar tarafından Karayip Denizi'nde batırıldı.
Tarihçi Carla Rahn Phillips'e göre, 62 toplu ve üç direkli İspanyol kalyonu batırıldığında, içinde 6 yıl boyunca biriktirilmiş hazine vardı.
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Batık ganimetlerin içinde milyonlarca peso değerinde gümüş ve altın sikke ve Kolombiya zümrütleriyle dolu sandıklar bulunuyor. Öte yandan Peru'daki madenlerden çıkan gümüş ve altınlar da denizin dibinde bekliyor. çıkarılmayı bekliyor.
ŞİRKETİN VERDİĞİ KOORDİNATLAR BOŞ
San Jose kalyonunun batırıldığı nokta tam bilinmediği için yıllarca efsane olarak kaldı.
Glocca Morra adlı ABD şirketi 1981'de San Jose'yi bulduğunu açıkladı. Şirket hazinenin yarısına sahip olduğunu belirten bir anlaşma imzaladığı Kolombiya'ya koordinatları teslim etmişti.
2015'te dönemin Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da Kolombiya Donanması'nın gemi enkazını farklı bir yerde bulduğunu açıkladı.
Bu koordinatlar devlet sırrı niteliğinde olduğu için paylaşılmadı. Fakat Glocca Morra'nın halefi Sea Search Armada, 2015'teki keşif açıklamasının kendilerinin 1981'de verdiği koordinatlara dayandığını düşünüyor.
Bunun üzerine şirket, ABD-Kolombiya Ticareti Geliştirme Anlaşması kapsamında 10 milyar dolar talep ettiği davasını Londra'da arabulucu mahkemesine taşıdı.
Kimse hazinenin net değeri hakkında kesin bir bilgi vermiyor. Ancak yıllardır süren davalarda hazinenin 4 ila 20 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.
Correa, mahkemeden çıkan kararlara uyacaklarını ancak davanın geçerli bir yanı olmadığını ifade etti.
Hükümet, şirketin verdiği koordinatlara baktıklarını ancak herhangi bir gemi enkazı görmediklerini söyledi.
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