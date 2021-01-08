300 tonluk jeneratör rotoru yerine indirildi

Artvin’deki yatırımlarla Çoruh Nehri üzerinde yükselen Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının sürüyor. Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 268 metreye, dökülen gövde beton miktarı ise 3 milyon 858 bin 100 metreküp seviyesine ulaştı.

Teçhizat işleri sürüyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ülkenin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yıldız, “Bugüne kadar atölye imalatı olarak tüm ünitelerde birinci faz gömülü parçalar, türbin salyangozu, emme tübü ve türbin çukuru imalatları tamamlanmıştır. Santral 1., 2., ve 3. ünitelerinde emme borusu ile gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde ikinci faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır” dedi.

2 vinç kullanıldı

Santral binasında her birinin kaldırma kapasitesi 230 ton olan 2 tavan vincinin kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, “Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırıldı. Dün Ünite-3’e ait 203 MVA gücündeki jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki rotor iki vincin senkronize çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir” diye konuştu.