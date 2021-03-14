300 milyar dolarlık pasta! Zaharova'dan çarpıcı açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, YouTube'da bir canlı yayına konuk olarak, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına yönelik Batı'da aylardır kirli bir kampanyanın devam ettiğinin açıkça görüldüğünü ifade etti.

"Aylardır aşımıza karşı bir kampanya yürütüldüğünün açıkça ortada olduğunu söylüyoruz" diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada, söz konusu enformasyon belasının omurgasını, ya Rus aşısı ile aşılanmaya, ya tedarik edilmesini istemeye, ya da kendi topraklarında veya ortak üretim önermeye başladıktan sonra yine Batılılar kırmış oldu. Ancak bu, bu kirli enformasyon kampanyasının bittiği anlamına gelmiyor, o bitmedi."

Yabancı diplomatlara ve gazetecilere 'aşılanma davetiyelerinin Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere, diplomatik uygulamalara dayanılarak yapıldığını' söyleyen Zaharova, "Bu iki kategoride aşılama en aktif şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu'nun, Büyükelçilik adına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a teşekkür mektubu yollayarak, 'Moskova'nın en üst düzeydeki jestinden dolayı' takdir ettiğini sözlerine ekledi.