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Ekonomi 300 binden fazla araç banttan indirildi: Türkiye'yi ilgilendiren yeni adım! Projesinde sona ulaştı, işe başladılar
Ekonomi

300 binden fazla araç banttan indirildi: Türkiye'yi ilgilendiren yeni adım! Projesinde sona ulaştı, işe başladılar

Yeniakit Publisher
2024-07-25 19:23:00 - 2024-07-25 20:13:53
300 binden fazla araç banttan indirildi: Türkiye'yi ilgilendiren yeni adım! Projesinde sona ulaştı, işe başladılar

Sanayi kenti Kocaeli'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yılın ilk yarısında ürettiği 310 bin 757 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi. Projesi, sona erdi!

Sanayi kenti Kocaeli'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yılın ilk yarısında ürettiği 310 bin 757 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-haziran döneminde sektörün ihracatına büyük katkı sağladı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'da yer alan fabrikalarda 2024'ün ilk yarısında 310 bin 757 binek ve ticari araç üretildi.

Kocaeli'nin Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 42 oldu. Kentteki fabrikalarda banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1707 olarak gerçekleşti.

Üretilen araçların yüzde 83'üne denk gelen 256 bin 880'inin teslimat adresi yurt dışı oldu. Ayrıca, Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 6 aylık döneminde üretim ve ihracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Firmanın Gölcük ve Başiskele'deki tesislerinde 184 bin 382 araç üretim bandından indirildi. Transit, Custom ve Courier modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracatı 151 bin 599 adet olarak kayıtlara geçti.
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