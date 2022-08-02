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Ekonomi 300 bin kişi bu uçağı izliyor! Uçak havalanınca altın fırladı
Ekonomi

300 bin kişi bu uçağı izliyor! Uçak havalanınca altın fırladı

Çin ve Tayvan arasında gerilimin tırmanmasıyla altın son bir ayın en üst seviyesini gördü. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçağın havalanmasıyla ise piyasalarda gerginlik tavan yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:10:00 -
300 bin kişi bu uçağı izliyor! Uçak havalanınca altın fırladı

Altın fiyatları, ABD-Çin ilişkilerinin gerilmesi ve küresel resesyon endişeleriyle paralel olarak üst üste beşinci seansta da kazanım elde etti ve son bir ayın zirvesini gördü.

Tansiyon yükselince altın fırladı

Dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan’ı da ziyaret edeceğine dair iddiaların yayılması Washington ile Pekin arasında tansiyonu bir yandan çok sert yükseltti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yapılan açıklamada Çin’in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi’nin ziyaretini ‘‘oturup izlemeyeceğini” kaydetti.

Pelosi’nin Tayvan’a gideceği iddiası Çin-ABD gerilimini tırmandırırken iki ülke arasında fırtınalı bir dönemin başlayacağına dönük endişeler altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkartarak değerli metali temmuz başından bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Dolardaki rallinin tersine dönmesi ve küresel ekonomiye ilişkin artan korkular altın fiyatlarını artıran bir başka gelişme oldu. Önceki hafta temmuz ayı içinde Fed'in 100 baz puanlık faiz artışı yapacağı beklentileriyle ons başına 1680 dolara kadar gerileyen altın piyasasında Fed'in açıklamasının ardından agresif tutumun yavaşlayacağı beklentileri ile düşüş sona ermişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 1024 TL
Çeyrek Altın: 1684 TL
Ons: 1776

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