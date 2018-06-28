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'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı

Halk TV'nin ekonomisti Emin Çapa, 24 Haziran gecesi seçimlerin ilk turda yüzde 52’nin biraz üzerinde Erdoğan’ın zaferiyle biteceğini söylediği için, gece boyunca eşinin çemkirmelerine maruz kaldığını söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:00

CNN Türk'ten kovulduktan sonra Halk TV'ye düşen Emin Çapa, eşinin CHP'nin adeta hezimet yaşadığı 24 Haziran gecesi kendisine çemkirdiğini söyledi. Çapa, 24 Haziran gecesi Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını söylediği için eşinin çemkirmelerine maruz kaldığını söyledi. 15 Temmuz sonrası şer güçlerinin saldırılarıyla doların artması sonucu 15 Temmuz'da meydanlara inen vatandaşlara kin kusan Emin Çapa, bu kez objektif gazeteci pozlarına girerek CHP ve Kemalist tayfaya hezimetin sebeplerini anlatmaya koyuldu. 

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'

Seçim yayını yapmak, yayıncı için gelen verileri seyirci için anlamlandırmaktır.” diyen Emin Çapa, “O yüzden, dün ben bir haya kırıklığı yaşadım.” İfadesini kullandı.  

Çapa şöyle konuştu:

Bugünkü yayın açısından size önce bir şey söylemem lazım. Birçoğunuz benden nefret edecek bunları söylediğim için ama bunları birinin söylemesi lazım. 34 yıllık arkadaşım, 31 yıllık sevgilim, 30 yıllık karım, 28 yaşında oğlumun annesi, dün gece bütün gece bana çemkirdi. Bütün gece çemkirmelerini dinledim.  Niye, saat sekizde benim hesabım ‘yüzde 65, 70 olasılıkla yüzde 52 civarında bir yerde bitecek ilk turda’yı bana gösterdiği için. Saat 9 civarında ben artık yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla yüzde 52 civarında hafifçe yüzde 52’nin üzerinde bir yerde biteceği gördüm ve bunu dostlarımla Whatsapp üzerinden paylaştım.”

İZLEYİCİYE 'TAHAMMÜL' AYARI!

Emin Çapa, Halk TV'deki KJ'ye ise ''Gerçeklere tahammülünüz yoksa bu yayını izlemeyin'' yazdırdı. Oysa aynı tahammülsüzlüğü Emin Çapa da tıpkı Halk TV gibi defalarca kez göstermişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:00
  1. Emin Çapa
  2. 24 Haziran
  3. Halk TV
  4. 15 temmuz
  5. CHP

YORUM YAZ

  • yusufyusuf9 sa önce
    Allah korusun birde iktidar olsalar neler yapardı... kocasına çemkiren vatandaşı çiğ çiğ yerdi :) :)
  • KUDRETsizKUDRETsiz9 sa önce
    Çemkirmiş mi?Allah Allah...
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