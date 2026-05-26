30 yıl sonra ilk kez... Fırat Nehri doldu taşıyor!

Suriye, Fırat Nehri’nde son 30 yılın en büyük su yükselmesinin yaşanabileceği uyarısında bulunurken, taşkın suları tarım arazilerine ulaştı.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, Fırat Nehri’nde önümüzdeki günlerde eşi benzeri görülmemiş bir su yükselmesi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Uyarının ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, taşkın nedeniyle balıkların tarım arazilerine kadar ulaştığı görüldü.

Bakanlık, Fırat Nehri kıyısında yaşayan Halep, Rakka ve Deyrizor halkına acil önlem alma çağrısı yaptı.

Öte yandan Enerji Bakanlığı da olası risklere karşı harekete geçti. Fırat Barajı Genel Kurumu’na bağlı ekipler, Türkiye’den gelen yoğun su akışı nedeniyle barajdaki üç tahliye kapağını açtı. Bunun son 30 yılı aşkın süredir ilk kez yaşandığı belirtildi.

Fırat Barajı Genel Müdürü Heysem Bekur, Türkiye’den bırakılan yüksek miktardaki suyun yanı sıra bu yılki yoğun yağışların da su seviyesini tarihi düzeye çıkardığını söyledi.

Bekur, “Baraj göllerindeki su seviyesi maksimum sınıra ulaştı. Son sel dalgasında gelen suyun yalnızca bir kısmını kullanabildik, geri kalanı için tahliye kapaklarını açmak zorunda kaldık” dedi.

Yetkili, nehirde saniyede yaklaşık 1500 metreküplük akış oluştuğunu, bu nedenle su seviyesinin yaklaşık iki metre yükseldiğini ve akıntının hızlandığını ifade etti.

Ayrıca son yıllarda nehir yatağı çevresindeki yapılaşma, tarım faaliyetleri, hayvancılık ve su pompalarının taşkın riskini artırdığı belirtildi.

Bekur, şu ana kadar köylerde yalnızca sınırlı maddi hasar meydana geldiğini ancak tehlikenin sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer ayrıca Rakka’da bir gencin tüm uyarılara rağmen Fırat’ta yüzmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı ve halka nehirden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı ise sivil savunma ekiplerinin tam teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.