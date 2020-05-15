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30 yıl sonra asfalt sevinci

Ordu’nun Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi, kurulduğu 1989 yılından bu yana ilk kez asfalt gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:08:30 -
30 yıl sonra asfalt sevinci

Ordu’nun Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi, kurulduğu 1989 yılından bu yana ilk kez asfalt gördü.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının daha elverişli hale gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı. İlçelerde adeta şantiye kuran Büyükşehir Belediyesi, 5 bin nüfusa sahip olan Perşembe Kırlı Mahallesi’nde bin 650 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki grup yolunu sıcak asfalta kavuşturuyor. 7 mahalleye ulaşım sağlayan grup yolu, aynı zamanda turizm destinasyonlarından biri olan Çiseli Şelalesi’ne de erişim sağlıyor.


Bu kapsamda sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Kırlı Mahallesi’nde yetkilerden bilgi alan ve incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Kırlı merkezini tarihinde ilk defa asfalta kavuşturuyoruz. 2020-2021 yatırım programımızda Perşembe ilçemizi toplamda 85 km asfalt ile buluşturacağız” dedi.



“Asfaltımızı kendimiz üretiyoruz”


Kırlı merkezinin tarihte ilk defa asfalta buluştuğunu söyleyen Başkan Güler, “Kırlı Mahallesi eski adıyla 7 köy ile birleşen bir yerimiz. Bu mahallemiz aynı zamanda Perşembe ile Altınordu’yu da birleştiriyor. Kırlı merkezini tarihinde ilk defa asfalta kavuşturuyoruz. Asfaltın yanında altyapıyı da elden geçiriyoruz. 7 mahalleye ulaşım sağlayan grup yolu aynı zamanda turizm anlamında ziyaretçilerin uğrak mekânı olan Çiseli Şelalesi’ne de erişim sağlıyor. Burada yaptığımız en önemli iş hem kendi asfaltımızı üretiyor hem de kendimizin döküyor olması. Bu anlamda ekonomik kazanç sağlarken aynı zamanda paranın Ordu’da kalmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.



Perşembe’ye 85 km asfalt


Ordu’nun adeta şantiyeye çevrildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “2020-2021 yatırım programımızda Perşembe ilçemizi toplamda 85 km asfalt ile buluşturacağız. Yol yapım çalışmalarımızı 772 mahallemizde daha uygulayacağız. Şu anda da zaten Ordu bir şantiye alanına çevrildi. Her tarafta yoğun bir çalışma gerçekleştiyoruz” diye konuştu.

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