30 squat yapana bedava bilet
Rusya’da sağlıklı bir yaşama insanları teşvik etmek amacıyla 30 squat yapana bedava otobüs bileti veriliyor.
Rusya’da 30 squat yaparak bedava otobüs bileti sahibi olabiliyorsunuz.
CHP’li yönetici DEM’li adayın “mazbatasının iptalini” istedi: ‘DEM’li CHP’liler kuyruğuna basılmış gibi cıyakladı... ‘DEM’lenmeyen CHP’li partisinden ihraç edildi
Rusya’da sağlıklı bir yaşama insanları teşvik etmek amacıyla 30 squat yapana bedava otobüs bileti veriliyor.
Rusya’da 30 squat yaparak bedava otobüs bileti sahibi olabiliyorsunuz.
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